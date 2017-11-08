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Baskın Oran'ın oğlu Hasan Köseoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Köseoğlu'nun cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

08 Kasım 2017 19:32

Akademisyen, siyasetçi ve yazar Baskın Oran’ın dün yaşamını yitiren oğlu Hasan Köseoğlu, Bodrum'da defnedildi. Arkadaşları, Köseoğlu'nu gözyaşlarıyla uğurlarken, yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen Baskın Oran, "Evlat acısını yaşamanın güçlüğünü çekiyoruz" dedi.

Bodrum’daki evlerinin önünde merdivenlerden düşüp ağır yaralanan ve 16 gün tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren 42 yaşındaki Hasan Köseoğlu’nun cenazesi, Bodrum Adliye Camii’nde kılınan namazın ardından ailesi ve arkadaşlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Köseoğlu’nun cenaze törenine Baskın Oran, annesi Feyhan Görgün Oran, kardeşi Neyran Köseoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, oyuncu Birce Akalay ve arkadaşları katıldı. Baskın Oran ve anne Feyhan Görgün Oran, yakınlarının yardımıyla ayakta dururken, Köseoğlu’nun akrabaları ve arkadaşları caminin önündeki tabutun üzerinde dakikalarca ağladı.

Belediye Başkanı Kocadon, “Böyle zamanlarda konuşmak en zoru. Genç yaşta çok değerli ve Bodrum’da sevilen bir kardeşimizi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Nur içinde yatsın” dedi.

Baba Baskın Oran ise “Evlat acısını yaşamanın güçlüğünü çekiyoruz” diye konuştu.

Köseoğlu, eski Bodrum Belediye Başkanı dedesi Derviş Görgün’ün mezarının üzerine defnedildi.

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