Baskın Oran'ın oğlu DJ Hasan Köseoğlu hayatını kaybetti

Akademisyen, siyasetçi ve yazar Baskın Oran’ın DJ’lik yapan oğlu Hasan Köseoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde merdivenlerden düşerek ağır yaralanan 42 yaşındaki Köseoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köseoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dedesinin mezarına gömülecek

Baskın Oran, üzüntüsünün büyük olduğunu belirterek, "Acımız büyük. Tüm gayretlerimize ve sağlık ekibinin yoğun müdahalesine rağmen Hasan'ı kurtaramadık. Hasan'ın yarın öğlen Bodrum Adliye Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Gümbet Taraburgaz Mezarlığı'nda, Bodrum'un eski belediye başkanlarından olan dedesi Derviş Görgün'ün mezarı üzerine gömülmesine karar verdik" dedi.

22 Ekim'de evinin merdivenlerinde hareketsiz yattığını fark eden annesi Feyhan Görgün Oran tarafından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Köseoğlu'nun beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti. Yapılan ameliyatın ardından tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen Köseoğlu’nun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.