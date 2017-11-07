Baskın Oran'ın DJ oğlu, yaşama tutunamadı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - AKADEMİSYEN, siyasetçi ve yazar Baskın Oran\'ın Bodrum\'daki evlerinin önünde merdivenlerden düşüp, ağır yaralanan üvey oğlu 42 yaşındaki Hasan Köseoğlu, tedavi gördüğü hastanede, 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

DJ\'lik de yapan müzisyen ve yapımcı Hasan Köseoğlu, Kumbahçe Mahallesi Zeki Müren Caddesi\'ndeki evlerine 22 Ekim Pazar günü, sabaha karşı geldi. Köseoğlu, evinin önündeki merdivenleri çıkarken, düşüp, başını yere çarptı. Saat 09.00 sıralarında, annesi Feyhan Görgün Oran tarafından merdivenlerde hareketsiz yatarken bulunan Köseoğlu, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Köseoğlu, Beyin Cerrahı Opr. Dr. Ender Tabur tarafından ameliyat edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Köseoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Acı haberle sarsılan Baskın Oran, üzüntüsünün büyük olduğunu belirterek, \"Acımız büyük. Tüm gayretlerimize ve sağlık ekibinin yoğun müdahalesine rağmen Hasan\'ı kurtaramadık. Yarın öğlen Bodrum Adliye Camisi\'ndeki cenaze törenin ardından kendisinin, Gümbet Taraburgaz Mezarlığı\'nda, Bodrum\'un eski belediye başkanlarından olan dedesi Derviş Görgün\'ün mezarı üzerine gömülmesine karar verdik\" dedi.

Hasan Köseoğlu, zaman zaman, akrabası olan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen\'in Bodrum\'da işlettiği eğlence mekanında DJ\'lik yapıyordu.



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