Baskın Oran'a ölüm tehdidi

Irak’ın Kerkük kentinde 55 kişinin öldüğü, 120 kişinin yaralandığı restoran saldırısını üstlenen Türk İntikam Birliği Teşkilatı (TİBT) isimli örgüt, insan hakları, demokrasi ve azınlıklar konularında yazılar yazan Prof. Dr. Baskın Oran’ı ölümle tehdit etti



Ergenekon operasyonunun ardından TSK’ya saldırıldığını gerekçe göstererek, daha önce internet ortamında tehdit dolu bir bildiri yayımlayan örgüt, bu kez de Baskın Oran’ı tehdit etti. Tehdidin nedeni ise, Oran’ın temmuz ayında kaleme aldığı bir yazı oldu. 24 Temmuz’da Radikal İki’de kaleme aldığı “İnternetin karanlık yüzü” başlıklı yazısında TİBT Genel Başkanı Savaşan Atsız imzalı bildirilere dikkat çeken Oran, bu bildirilerin şiddet ve düşmanlığı körüklediğine dile getirmişti.



‘Kalemin kırıldı’



Bu yazıyla örgütlerinin deşifre edilmeye çalışıldığını öne süren TİBT, 6 Aralık’ta Baskın Oran’a gönderdiği e-mailde şu tehditte bulundu:

“‘İnternetin karanlık yüzü’ adlı makaleyi kaleme alıp TİBT’yi açığa çıkarmaya yeltenerek, komutanımız Savaşan Atsız’ı ve çalışmalarını deşifreye yönelik girişimlerin sonuçsuz kalacaktır. Kutsal Türk Devleti’ni sonsuza kadar yaşatmak için, önümüzdeki bütün engelleri yerle bir etme kararlılığındayız. Kalemin kırılmıştır. Komutanımızın bize verdiği emir doğrultusunda, sizin gibi emperyalist güçlerin yerli kalemşorları tarih sahnesinden silinecektir. Ya Türkçü Devrim, Ya Ölüm.”

