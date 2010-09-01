Baskın Oran Org. Güner hakkında suç duyurusunda bulundu

T24 - Prof. Dr. Baskın Oran, Genelkurmay Elektronik Sistemleri (GES) Komutanlığınca yapıldığı iddia edilen dinlemelerle ilgili olarak, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner'in, ''görevi kötüye kullanma ile özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal'' suçlarından cezalandırılması istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



Alınan bilgiye göre, Oran'ın avukatı Oya Aydın tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, bir gazetede 30 Ağustos tarihinde yer alan haberde, ''Orgeneral Aslan Güner'in, Korgeneral rütbesiyle 2007 yılında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada, (PKK'lıları dinleyeceğiz) gerekçesiyle İsrail'den GES Komutanlığına alınan sistemle kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin dinlenildiği'' iddialarına yer verildiği aktarıldı.



''Bu biçimde yapılan eylemin suç olduğu'' belirtilen dilekçede, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) başta olmak üzere ilgili diğer yasa ve yönetmeliklerin, dinlemenin nasıl yapılacağı hususunu açıkça belirlediği kaydedildi.



Dilekçede, ''Yasal ve Anayasal güvencelere karşın, temel görevi yurt savunması olan askeri kolluğun en üst düzeydeki görevlilerinden biri tarafından, yasa dışı biçimde ve yetki gasbı yapılarak, ülke içerisinde siyasal muhalif olarak gördükleri kişilerin hukuka aykırı biçimde dinlendikleri iddiası derhal soruşturulması gereken çok ciddi bir suçtur'' denildi.



Suç duyurusu dilekçesinde, Aslan Güner ve yürütülecek soruşturma ile açığa çıkarılacak diğer kişilerin, ''görevi kötüye kullanma'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal'' ve ''haberleşmenin gizliliğini ihlal'' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.





