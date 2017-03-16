Baskın Oran: Erdoğan'a yaraması için bilinçli kışkırtılan Avrupa krizi, ikinci 15 Temmuz'a dönüştürülüyor

Referandum öncesi Almanya ve Hollanda ile yaşanan krizi değerlendiren Prof. Dr. Baskın Oran, yaşananların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a "yaraması açısından ikinci 15 Temmuz'a dönüştürüldüğünü ve bu yüzden kışkırtıldığını" savundu. Avrupa ile yaşananları "Bilinçli mi başlatıldı bilmiyorum ama son derece bilinçli olarak sürdürülen ve kışkırtılan bir kriz” şeklinde değerlendiren Oran, yaşananların bir yanıyla da McCharthy dönemine benzediğini söyledi.

“Hollanda'nın yaptığı Nazizm ise AKP'nin yıllardan beri kendi yurttaşlarına yaptığı ne?”

"Erdoğan'a yaramak açısından ikinci 15 Temmuz"

Avrupa ile yaşanan krizi ve referandum öncesi gelişmeleri dihaber'den Kenan Kırkaya'ya değerlendiren Prof. Dr. Baskın Oran, bu krizin “Evet kampanyası” için önemli bir işlev gördüğüne işaret etti. Avrupa ile yaşananları "Bilinçli mi başlatıldı bilmiyorum ama son derece bilinçli olarak sürdürülen ve kışkırtılan bir kriz” şeklinde değerlendiren Oran, bunun “Erdoğan’a yaramak açısından ikinci 15 Temmuz” işlevini gördüğünü söyledi. Erdoğan, 15 Temmuz’u “Allah’ın lütfu” olarak nitelendirmişti.

"Evet oylarını bir miktar artırır"

Krizin referandum öncesinde derinleştirilmesindeki amaca da işaret eden Oran, "Evet oyları bir miktar artar, ama ne kadar bilemem” dedi Oran, bunun, “Krizin Erdoğan tarafından sürdürülmesine ve insanları bıktırmadan kışkırtılmasına bağlı” olduğuna işaret etti.

"16 Nisan'a odaklı nokta atışı bir faydası var"

Daha önce İsrail, Rusya ile yaşanan kriz ve sorunlar üzerinde Avrupa ile yaşanan krizi de değerlendiren Oran şöyle konuştu: "Tabii ki sonunda yatışacak. Ama Erdoğan için önemli olan 16 Nisan referandumu için işe yaramasıdır. Daha önceki krizlerin bu kadar nokta atışı bir faydası yoktu. Şimdi alabildiğine var. Bütün amaç referandumu kazanmak amaç kısa vadeli."

"Milliyetçi kamuoyunu yanına alacağını düşünüyor"

Türkiye’nin İran, Irak, Suriye, Mısır, İsrail, AB ve hatta bazen ABD ile sorun ve kriz yaşamasını da değerlendiren Oran, bütün bu krizlerin yaşandıkları dönemde siyasi bir işlevinin olduğunu işaret etti. Krizlerle birlikte Türkiye’de yaşananların da bu açıdan önemli olduğunu belirten Oran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"McCarthy döneminde de bunlar yaşanmıştı"

“Erdoğan ne kadar kriz çıkartırsa milliyetçi-mukaddesatçı kamuoyunu o kadar arkasına alacağını düşünüyor hep. Hepsinde. Ama insanlar bir yerde yorulacaklar. 40’ların sonu 50’lerin başı Amerikasında McCarthy için de aynen bu süreç yaşanmıştı.”