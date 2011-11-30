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Dünya

'Baskın İran halkının duygularını yansıtıyor'

İran Meclis Başkanı, İngiliz elçiliğine yapılan baskının İran halkının duygularını yansıttığını söyledi....

30 Kasım 2011 02:00

T24 - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, düzenlediği basın toplantısında İngiliz Büyükelçiliğine yapılan baskınla ilgili konuştu. İranlı öğrencilerin İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliğine yönelik eyleminin aslında İran halkının duygularını yansıttığını belirten Laricani, İranlıların İngiltere'den çok çektiğini ifade etti.

İngiltere'nin, İran halkının görüşüne saygı duymadığını savunan Laricani, devrimden sonraki süreçte de bu ülkenin, İran'a karşı politikalarında bir değişime gitmediğini dile getirdi.

Ali Laricani, ''İngiltere ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi bu ülkenin İran'a karşı hasmane tutumuna bir cevaptır'' ifadesini kullandı.

Laricani, İngiltere'nin İran'a karşı davranışlarını düzeltmesi halinde bu ülkeyle diplomatik ilişkilerin yeniden normale döneceğini söyledi.  


'Çifte standart'

Batılı ülkelerle nükleer konulardaki müzakerelere de değinen Laricani, İran'ın hiçbir zaman müzakere masasını terk etmediğini belirtti.

Nükleer konuda batının İran'a karşı çifte standart bir politika izlediğini öne süren Laricani, ''İran'ın nükleer enerji programının askeri amaçlı olduğu yalandan başka bir şey değil, bunu batılılar da biliyor'' dedi.

Laricani, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) halihazırda izlediği tutumu doğru bulmadıklarını, bu kurumun güven vermesi gerektiğini vurguladı. 


Türkiye'ye tavsiye

Suriye'deki gelişmelerle iligili de konuşan Laricani, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerine de değinerek, ''Türkiye hükümetine tavsiyemiz, bu konunun doğru bir şekilde değerlendirilmesidir. Diğerlerinin yaptığı bir planda yer alınmamalı, araç olunmamalı, bu önemlidir'' dedi.



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