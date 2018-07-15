Baskın düzenlenen HDP ilçe binasına "Ya devlet başa ya kuzgun leşe" yazıldı

İstanbul Sancaktepe'de, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe başkanlığına düzelenen baskında il ve ilçe yöneticisinin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Binadaki panoya "Ya devlet başa ya kuzgun leşe" yazıldığı görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sancaktepe İlçe Örgütü’ne özel harekat polisleri baskın düzenledi. HDP Sancaktepe İlçe Eşbaşkanı İlknur Yusufoğlu ile HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç‘ın da aralarında bulunduğu en az 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Baskının “Yasadışı poster bulundurma” ihbarı nedeniyle düzenlendiği belirtildi.

Baskın ilişkin HDP İstanbul İl Başkanlığı Twitter hesabından açıklama yaptı. 16 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken il başkanlığı tarafında paylaşılan bir fotoğrafda, ilçe başkanlığında bulunan panoya ay yıldız çizilerek "Ya devlet başa ya kuzgun leşe" yazıldığı görüldü.