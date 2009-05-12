Baskılar bizi yıldıramaz!

İzmir Atatürk Stadı'nda, bugün saat 20.00'de oynanacak Fortis Türkiye Kupası finali öncesinde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones ve Kaptan Alex De Souza, Swissotel Grand Efes'te bir basın toplantısı yaptı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve futbolcu İbrahim Üzülmez'le birlikte yapılması planlanan toplantı, siyah-beyazlı kafilenin İzmir'e geç gelmesi nedeniyle ayrı ayrı düzenlendi. Aragones ile Alex toplantı salonunu terkederken Mustafa Denizli ve İbrahim Üzülmez'le karşılaşıp birlikte fotoğraf çektirdi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, kupayı kazanmanın hem kendisi, hem de takımı için çok önemli olduğunu vurgulayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi: `Kupa finali gerek Beşiktaş, gerek bizim için çok önem arz ediyor. Kupayı uzun süredir kazanamamış olmamızdan dolayı üzerimizde baskı var. Elimizden geleni sahaya yansıtacağız.''



Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan İspanyol çalıştırıcı, ``Onlara saygı duyuyoruz. Ligde onları iki kez yendik. Bir takımı üç kez yenmek zordur. Kupayı kazanırsak, UEFA Kupası'na katılmayı da garantileyeceğiz. Ayrıca bir sezon sonunda kupa kazanmak çok önemlidir. Kupa ilgi çekici ve enteresandır'' ifadesini kullandı.



Fenerbahçe Kaptanı Alex De Souza bundan önce kendisinin de oynadığı iki final karşılaşmasında kaybettiklerini belirterek, ``Galatasaray'a yenildiğimiz finalde Mondragon sadece şutlarımızı değil, düşüncelerimizi dahi kurtarmıştı. Bir yıl sonra yine İzmir'de kaybettiğimizde ise Beşiktaş'ta Tümer'in çok önemli bir performansı vardı. Yarın (bugün) sahada böyle güzel işleri yapan taraf olmak iztiyoruz. Bu kupayı uzun süredir kazanamamanın getirdiği bir heyecan var. Kötü bir sezon yaşarken, kupa kaldırmak olumlu olur. Aksini düşünmek dahi istemiyorum'' diye konuştu. (DHA)





