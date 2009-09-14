Baskıcı şirketin 23 işçisi intihar etti

20 ayda 23 çalışanı intihar eden şirket 'İntihar oranları normal seviyede' diyor sendika ise şirketi baskı yapmakla suçluyor.



Fransa Telekom, çalışanlarının intiharlarıyla çalkalanıyor. 20 ayda 23 çalışanı intihar eden Fransa Telekom gündemden düşmüyor. Sendika 1998 yılında özelleştirilen şirketin yönetimini suçluyor. Şirketin sonu gelmeyen bir verimlilik artışı peşinde koştuğunu savunan sendika, bunun özellikle ileri yaştaki çalışanların üzerinde büyük yıkımlara yol açtığını iddia ediyor. Özelleştirmeden bu yana 40 bin kişinin işini kaybettiğine dikkat çeken sendika, Fransa Telekom çalışanlarının iş kaybetme korkusu altında ezildiğini belirtiyor. Fransa Telekom ise intihar oranlarının abartıldığı görüşünde. Yetkililer, 100 bin çalışanı bulunan şirket için 23 intiharın normal bir istatistik olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Fransa verilerine göre 2008'de erkeklerdeki intihar oranı yüzbinde 26.4... Aynı oran kadınlarda yüzbinde 9.2'ye düşüyor.



İntiharlar sıklaştı



Son intihar haberi Paris'ten geldi. Geçen hafta 32 yaşındaki bir kadın şirketin binasından atlayarak intihar etti. Bu intihardan birkaç gün önce ise 49 yaşındaki erkek bir diğer telekom çalışanı, tayin edildiğini öğrendiğinde Japonlara özgü intihar yöntemi olan harakiriyi kullanarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu.



Üst üste gelen intihar haberleri ve Sendikanın baskısı sonucu Fransa Çalışma Bakanlığı harekete geçti. Çalışma Bakanı Xavier Darcos, Fransa Telekom yetkilileri ile bu hafta başında konuya ilişkin görüşeceğini açıkladı.