Baskıcı şirketin 23 işçisi intihar etti

20 ayda 23 çalışanı intihar eden şirket 'İntihar oranları normal seviyede' diyor sendika ise şirketi baskı yapmakla suçluyor.
Fransa Telekom, çalışanlarının intiharlarıyla çalkalanıyor. 20 ayda
23 çalışanı intihar eden Fransa Telekom gündemden düşmüyor. Sendika
1998 yılında özelleştirilen şirketin yönetimini suçluyor. Şirketin sonu
gelmeyen bir verimlilik artışı peşinde koştuğunu savunan sendika, bunun
özellikle ileri yaştaki çalışanların üzerinde büyük yıkımlara yol
açtığını iddia ediyor. Özelleştirmeden bu yana 40 bin kişinin işini
kaybettiğine dikkat çeken sendika, Fransa Telekom çalışanlarının iş
kaybetme korkusu altında ezildiğini belirtiyor. Fransa Telekom ise
intihar oranlarının abartıldığı görüşünde. Yetkililer, 100 bin çalışanı
bulunan şirket için 23 intiharın normal bir istatistik olduğunu
açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Fransa verilerine göre 2008'de
erkeklerdeki intihar oranı yüzbinde 26.4... Aynı oran kadınlarda
yüzbinde 9.2'ye düşüyor.
İntiharlar sıklaştı
Son intihar haberi Paris'ten geldi. Geçen hafta 32 yaşındaki bir kadın
şirketin binasından atlayarak intihar etti. Bu intihardan birkaç gün
önce ise 49 yaşındaki erkek bir diğer telekom çalışanı, tayin
edildiğini öğrendiğinde Japonlara özgü intihar yöntemi olan harakiriyi
kullanarak intihar teşebbüsünde bulunmuştu.
Üst üste gelen intihar haberleri ve Sendikanın baskısı sonucu Fransa
Çalışma Bakanlığı harekete geçti. Çalışma Bakanı Xavier Darcos, Fransa
Telekom yetkilileri ile bu hafta başında konuya ilişkin görüşeceğini
açıkladı.