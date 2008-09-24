“Baskı Roma'nın üzerinde, bizim değil”

Bordeux'nun hocası Laurent Blanc'a göre, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yla önümüzdeki hafta yapacakları maçta asıl baskı Roma'nın üzerinde olacak.



İtalyan takımı, haftaya Fransa'ya içerde Cluj'a 2-1 mağlup olarak kaybettiği puanları telafi etmek için gidecek.



Bordeux'da Şampiyonlar Ligi'ne Chelsea'ya 4-0 mağlup olarak başladı. Fakat Blanc'a göre Roma'nın üzerindeki baskı kendilerine göre daha fazla...



Radio Centro Suono Sport'a yaptığı açıklamada Blanc, “Roma'nın mutlaka kazanması gerekiyor. Biz ise sürpriz olmayacak bir beraberlikle ayrılsak da olur” dedi.



“Gruba büyük beklentilerle başlayan Roma'nın kendi evinde Cluj'a mağlup olması beklenen bir şey değildi. Bizim bu maçtan istediğimiz sonucu çıkaracağımıza olan güvenimiz tam”



Roma, bu akşam Serie A mücadelesinde Genoa'yla karşılaşacak.



