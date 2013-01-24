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Dünya

Baskı durduran Chavez fotoğrafı

İspanya'nın prestijli ve yüksek tirajlı gazetesi El Pais, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in bir fotoğrafı nedeniyle zor durumda kaldı

24 Ocak 2013 14:28

İspanya’nın ünlü El Pais gazetesi Küba’da tedavisi devam eden Venezuela lideri Hugo Chavez’e ait olduğu öne sürülen yoğun bakımda çekilmiş bir fotoğrafı yayınlama kararı aldı. Ancak gazete fotoğrafın sahte olduğunun ortaya çıkması üzerine baskısını durdurmak zorunda kaldı.
 
İspanya'nın prestijli ve yüksek tirajlı gazetesi El Pais, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’in bir fotoğrafı nedeniyle zor durumda kaldı.

Kanser hastalığının tekrarlaması nedeniyle 11 Kasım tarihinde Küba'da ameliyat olan Hugo Chavez’in tedavisi halen devam ediyor.

Venezuela lideri Hugo Chavez’in tedavi sürecindeki hiçbir görüntüsü basına yansımadı.

El Pais, solunum cihazına bağlı yatarak tedavi gören saçsız birinin, net olmayan fotoğrafını internetteki resmi sitesinden ''Hugo Chavez'' diye yayımladı.

El Pais, daha sonra bugünkü gazetesinin baskısında da bu fotoğrafı kullanma kararı aldı.


Venezuela'dan gelen açıklama


Ancak ilerleyen saatlerde Venezuela İletişim Bakanı Ernesto Villegas tarafından fotoğraftaki kişinin Hugo Chavez olmadığı açıkladı.

Bunun üzerine sabaha doğru gazete yönetimi fotoğrafı internetteki resmi sitesinden geri çekti.


Gazete bayilere ulaşmadı


Gece baskısını da durduran El Pais, Chavez olduğu iddia edilen fotoğrafı çıkartarak yeni baskı yaptı. Ancak geç kalınmasından dolayı birçok gazete bayisinde bu sabah El Pais yer alamadı.


Akromegali hastasına ait


Venezuela İletişim Bakanı Villegas, 2008 Ağustos ayında çekilen söz konusu fotoğrafın, 48 yaşındaki akromegali hastası bir kişiye ait olduğunu belirtti.

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