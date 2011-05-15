-BAŞKETTE İLK YARIDA 2 GOL VAR ANKARA (A.A) - 14.05. 2011 - Spor Toto Süper Lig'de, Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. 5. dakikada Emre Çolak'ın yaklaşık 25 metreden attığı sert şutta top az farkla üstten auta çıktı. 12. dakikada Orhan ara pasıyla buluşan Emre Aygün topu geriye çektikten sonra plase bir vuruş yaptı, ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 21. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Kewell'in yaklaşık 20 metreden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. 27. dakikada ceza alanının dışında topla buluşan Orhan'ın şutunda Emre Aygün'ün dokunduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 31. dakikada Jedinak'ın uzun pasıyla buluşan Yasin ilk önce Sabri, daha sonra da Gökhan'dan sıyrıldıktan sonra attığı sert şutta top yandan auta çıktı. 43. dakikada gelişen Galatasaray atağında Kazım, sağ kanattan penaltı noktasına ortaladı. İyi yükselen Kewell, şık bir vuruşla topu filelere göndererek, eşitliği sağladı: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Tolga Özkalfa, Ekrem Kan, Serkan Akal Gençlerbirliği: Özkan, Orhan, Aykut, Kulusiç, Murat, Hurşut, Mehmet, Jedinak, Yasin, Oktay, Emre Aygün Galatasaray: Ufuk, Sabri, Gökhan, Servet, Insua, Emre Çolak, Yekta, Culio, Kewell, Kazım, Stancu Goller: Dk. 27 Emre Aygün (Gençlerbirliği), Dk. 43 Kewell (Galatasaray) Sarı kart: Dk. 37 Jedinak (Gençlerbirliği)