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Spor

Basketbolun efsanesi Sabonis kalp krizi geçirdi KAUNAS (A.A)

28 Eylül 2011 16:38

-Basketbolun efsanesi Sabonis kalp krizi geçirdi KAUNAS (A.A) - 28.09.2011 - Basketbolun efsane isimlerinden Litvanyalı Arvydas Sabonis'in kalp krizi geçirdiği ve hastanede yoğun bakıma alındığı bildirildi. Yetkililer, dün gece basketbol oynadığı sırada rahatsızlanan 46 yaşındaki Sabonis'in Kaunas'daki bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Hastane çalışanları ise eski basketbolcunun ölüm tehlikesini atlattığını kaydetti. Sovyetler Birliği'nin, 1988 yılında Güney Kore'nin Seul kentinde düzenlenen olimpiyatlarda altın madalya kazanmasına büyük katkı sağlayan Sabonis, 1995-2003 yıllarında ise NBA ekiplerinden Portland Trail Blazers'in formasını giymişti.  Profesyonel spor yaşantısına 6 yıl önce son veren Sabonis, gelmiş geçmiş en iyi 5 numaralar arasında gösteriliyor.

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