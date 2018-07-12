Basketbolun efsane ismi Doğan Hakyemez hayatını kaybetti

Antalya'da kontrol için gittiği hastanede operasyon geçiren Türk basketbolunun duayenlerinden eski milli basketbolcu ve milli takımın eski menajeri Doğan Hakyemez, işlemin ardından kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım ünitesine alınan Hakyemez, hayatını kaybetti.

Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya’da tedavi için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi.

Dört kalp damarının tıkalı olduğu tespit edilen Hakyemez yoğun bakıma alındı.

Antalya’da bu sabah rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti.

Burada muayene edilen Hakyemez’e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi.

Hakyemez, muayenesi sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakyemez ameliyat sonrası kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Doğan Hakyemez kimdir?

1950 doğumlu olan Doğan Hakyemez, basketbol kariyeri boyunca; Efes Pilsen (Anadolu Efes), Galatasaray ve Eczacıbaşı takımlarında şampiyonluk yaşadı. 1971’de İzmir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazanan takımda yer aldı. 2001’de Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olan Türk milli basketbol takımının menajerlik görevinde bulundu. Ardından Antalya Büyük Şehir Belediyespor’da Genel Direktör’lük görevini üstlendi. Bu dönemde, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi ve bu ligde Avrupa arenasına katılmayı başardı.