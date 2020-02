Basketbolun devleri Gloria Cup'ta ilk maçlarını oynadı

Namık Kemal KILINÇ / Serik (ANTALYA) (DHA) - Antalya\'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi\'nde bulunan Gloria Sports Arena\'da düzenlenen Gloria Cup\'ta ilk gün sona erdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Anadolu Efes ve Banvit\'in yanı sıra Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ve Fransız takımı AS Monaco\'nun yer aldığı turnuvanın ilk gününde TOFAŞ, Zalgiris Kaunas\'a 82-70 mağlup olurken, CSKA Moskova ise AS Monaco\'yu 69-58\'lik skorla geçti.

Yarın saat 17.00\'de Banvit, AS Monaco ile, saat 19.30\'da ise Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşacak.

FOTOĞRAFLI