-Basketbolda yeni kurallar İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu, Türkiye basketbol liglerinde 2011-2012 sezonunda uygulanacak yeni kararları açıkladı. TBF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Metin Şahin, yaptığı açıklamada, FIBA ve THY Avrupa Ligi yönetimlerinin 2011-2012 sezonunda basketbol müsabakalarında uygulayacağı hakem kararlarına paralel olarak, Türkiye'deki basketbol ligleri için de kararlar alındığını belirtti. Uygulanacak yeni kararlar, şu şekilde sıralandı: 1-Müsabakalarda savunma oyuncularının iki eliyle hücum oyuncusunun vücuduna yapacağı temaslar fauldür. 2-Müsabakalarda yüz yüze savunma yapılması sırasında, savunma oyuncusunun rakibin beline veya vücuduna eliyle yapacağı temaslar, fauldür. 3-Müsabaka sırasında sporcuların, hakemlerin verdiği kararlardan sonra, bir tepki olarak sportmenliğe aykırı jest, mimik ve el kol hareketleri teknik faul olarak değerlendirilecektir. 4-Müsabaka sırasında antrenörlerin hakem ile kurdukları iletişimde hakeme yönelik aşırı itiraz ve tepki, kışkırtıcı ve aşağılayıcı davranışlar teknik faul olarak değerlendirilecektir.