Basketbolda yeni dönem: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) yeni sezon öncesi basın toplantısında, gelecek sezon sponsorunun Tahincioğlu olduğu açıklandı. Basketbol liginin yeni sezondaki ismi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi olacak.

İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de gerçekleştirilen toplantıda söz alan Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu anlaşmayı, "Avrupa'nın en iyi ligine sponsor olmaktan ötürü gururluyuz" sözleriyle yorumladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da Tahincioğlu ile yapılan sponsorluk anlaşması hakkında, "Tahincioğlu'nun Basketbol Süper Ligi'nin yeni isim sponsoru olduğunu belirtmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.