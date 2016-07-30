T24 LogoT24 Logo
Spor

Basketbolda Rio kadrosu açıklandı

Pınar Demirok ve Pelin Derya Bilgiç kadroya dahil edilmedi

30 Temmuz 2016 00:02

Brezilya’nın Rio kentinde 6-20 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Takım Menajeri Arzu Özyiğit yaptığı açıklamada; teknik ekibin kararıyla Pınar Demirok ve Pelin Derya Bilgiç’in kadrodan ayrılmasıyla 12 kişilik 2016 FIBA Kadınlar Olimpiyat Oyunları nihai kadromuz belli olduğunu açıkladı.

2016 FIBA Kadınlar Olimpiyat Oyunları, A Milli Kadın Basketbol Takımı Kadrosu şöyle:

Lara Sanders, Esra Ural (AGÜ Spor), Şaziye İvegin Üner, Ayşe Cora (Beşiktaş), Tilbe Şenyürek (Botaş), Nevriye Yılmaz, Işıl Alben, Bahar Çağlar (Galatasaray), Şebnem N. Kimyacıoğlu (Yakın Doğu Üniversitesi), Birsel Vardarlı Demirmen, Tuğçe Canıtez, Olcay Çakır (Fenerbahçe).

2016 FIBA Kadınlar Olimpiyat Oyunları, A Milli Kadın Basketbol Takımı İdari Kadrosu: Arzu Özyiğit (A Milli Kadın Takım Menajeri), Ahmet Ege Ankaralı (A Milli Kadın Takım İdarecisi), Ekrem Memnun (Baş Antrenör), Aziz Akkaya (Yardımcı Antrenör), Selen Tatlıdede (Yardımcı Antrenör), Murat Bilge (Yardımcı Antrenör), İsmet Aziz (Kondisyoner), Gökhan Metin (Doktor), Nihan Usta (Fizyoterapist), Murat Canbakal (Masör), Cihan Fidan (Masör) ve Barış Yılmaz (Malzeme Sorumlusu)

ETİKETLER

kadın basketbolrio olimpiyatlarıekrem memnun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24