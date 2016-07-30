Basketbolda Rio kadrosu açıklandı

Brezilya’nın Rio kentinde 6-20 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Takım Menajeri Arzu Özyiğit yaptığı açıklamada; teknik ekibin kararıyla Pınar Demirok ve Pelin Derya Bilgiç’in kadrodan ayrılmasıyla 12 kişilik 2016 FIBA Kadınlar Olimpiyat Oyunları nihai kadromuz belli olduğunu açıkladı.

2016 FIBA Kadınlar Olimpiyat Oyunları, A Milli Kadın Basketbol Takımı Kadrosu şöyle:

Lara Sanders, Esra Ural (AGÜ Spor), Şaziye İvegin Üner, Ayşe Cora (Beşiktaş), Tilbe Şenyürek (Botaş), Nevriye Yılmaz, Işıl Alben, Bahar Çağlar (Galatasaray), Şebnem N. Kimyacıoğlu (Yakın Doğu Üniversitesi), Birsel Vardarlı Demirmen, Tuğçe Canıtez, Olcay Çakır (Fenerbahçe).

2016 FIBA Kadınlar Olimpiyat Oyunları, A Milli Kadın Basketbol Takımı İdari Kadrosu: Arzu Özyiğit (A Milli Kadın Takım Menajeri), Ahmet Ege Ankaralı (A Milli Kadın Takım İdarecisi), Ekrem Memnun (Baş Antrenör), Aziz Akkaya (Yardımcı Antrenör), Selen Tatlıdede (Yardımcı Antrenör), Murat Bilge (Yardımcı Antrenör), İsmet Aziz (Kondisyoner), Gökhan Metin (Doktor), Nihan Usta (Fizyoterapist), Murat Canbakal (Masör), Cihan Fidan (Masör) ve Barış Yılmaz (Malzeme Sorumlusu)