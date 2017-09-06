T24 LogoT24 Logo
Gündem

Basketbolda, Merkezefendi Belediyesi ile Yüksekçıta Koleji arasında işbirliği protokolü

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Merkezefendi Belediyesi, Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde (TB2L) mücadele etmeye hazırlanan Yüksekçıta Koleji ile işbirliği protokolü imzaladı

06 Eylül 2017 16:48

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Merkezefendi Belediyesi, Türkiye Basketbol 2\'nci Ligi\'nde (TB2L) mücadele etmeye hazırlanan Yüksekçıta Koleji ile işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yeni sezon öncesi TB2L\'ye davet edilen kulübün ismi, anlaşma çerçevesinde Merkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji Spor Kulübü olarak değiştirildi. Merkezefendi Belediyesi\'nde düzenlenen törende işbirliği protokolu, Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Yüksekçıta Koleji Spor Kulübü Başkanı Arda Onur Koçak tarafından imzalandı.
Hedeflerinin gençlere basketbolu sevdirmek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Subaşıoğlu, \"Merkezefendi Yüksekçıta Koleji, şehrin tek basketbol takımı ve bu takımla ilgili hedeflerimiz var. Denizli halkı basketbolu seviyor. Biz çıtayı daha yükseğe koymayı hedefliyoruz. Basketbol bundan sonra bizim için en fazla yatırım yapılacak spor dalı olmuştur. 14 Ekim\'de başlayacak yeni sezonda Denizli halkını yanımızda görmek istiyoruz\" dedi.
Kulüp Başkanı Arda Onur Koçak da Merkezefendi Belediyesi\'ne basketbola verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİ Merkezefendi Belediyesi Türkiye BasketbolLigi TB2LYüksekçıta KolejiTürkiye Basketbol Federasyonu TBFTB2LMerkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji Spor KulübüMerkezefendi BelediyesiBelediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24