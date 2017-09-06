Basketbolda, Merkezefendi Belediyesi ile Yüksekçıta Koleji arasında işbirliği protokolü

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Merkezefendi Belediyesi, Türkiye Basketbol 2\'nci Ligi\'nde (TB2L) mücadele etmeye hazırlanan Yüksekçıta Koleji ile işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yeni sezon öncesi TB2L\'ye davet edilen kulübün ismi, anlaşma çerçevesinde Merkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji Spor Kulübü olarak değiştirildi. Merkezefendi Belediyesi\'nde düzenlenen törende işbirliği protokolu, Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve Yüksekçıta Koleji Spor Kulübü Başkanı Arda Onur Koçak tarafından imzalandı.

Hedeflerinin gençlere basketbolu sevdirmek olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Subaşıoğlu, \"Merkezefendi Yüksekçıta Koleji, şehrin tek basketbol takımı ve bu takımla ilgili hedeflerimiz var. Denizli halkı basketbolu seviyor. Biz çıtayı daha yükseğe koymayı hedefliyoruz. Basketbol bundan sonra bizim için en fazla yatırım yapılacak spor dalı olmuştur. 14 Ekim\'de başlayacak yeni sezonda Denizli halkını yanımızda görmek istiyoruz\" dedi.

Kulüp Başkanı Arda Onur Koçak da Merkezefendi Belediyesi\'ne basketbola verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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