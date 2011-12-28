Basketbolda kadın erkek farkı

T24- 12 Dev Adam, dünya ikincisi olduğunda dağıtılan 28.5 milyon liralık primden kendileri dahil bir çok kişi yararlanmıştı. Avrupa ikincisi Kadın Milli Takımımız aynı ilgiyi göremedi. Sadece oyuncular ve hocalarına prim verildi.Kadın basketbolcular bu olumsuz durumdan fazlasıyla rahatsız oldu. Kendi aralarında para toplayarak, malzemeci, masör ve menajerlerin gönlünü almak için kolları sıvadı.





Hürriyet'in haberine göre, Basketbolda 2010 yılında Erkek Milli Takımı’nın dünya ikincisi olmasının ardından bu yaz da Kadın Milli Takımımız Avrupa ikinciliği kürsüsüne çıkarak göğsümüzü kabarttı. Ancak, 12 Dev Adam gördüğü ilginin yanısıra kazandığı primle de kendilerinden uzun süre söz ettirdi. Buna karşılık Periler ise aynı tabloyla karşılaşmadı. İşin perde arkasında yaşanan bir gerçek daha vardı. Devler büyük başarıya imza attığında maddi yönden birçok kişiyi de ihya ederken, Perilerin elde ettiği zafer sonrası sadece 12 oyuncu ve hocalarına prim verildi.





Türkiye’nin ev sahibi olduğu 2010 Dünya Şampiyonası’nın finalinde ABD’ye boyun eğen 12 Dev Adam gümüş madalyanın sahibi olmuştu. Bu başarı karşılığında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplam 28.5 milyon lira prim dağıtılmıştı. Oyuncular 1.5 milyon dolarlık unutulmaz primi ceplerine koyarken, kalan miktardan bir çok kişi de nasibini almıştı.





Basketbol Federasyonu şimdi ne yapacak?





Bu yaz gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda ise ikinci olan Perilerimiz de elde ettikleri başarı karşılığında prime layık görüldü. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Kadın Milli Basketbol Takımı oyuncuları ve hocaları Ceyhun Yıldızoğlu’na 200’er bin lira prim dağıttı. Ancak, takımın ne yardımcı antrenörü, ne menajeri, ne malzemecisi ve ne de masörü emeklerinin karşılığını alamadı. Bu isimlere tek kuruş bile verilmedi. Gözler bu durumda Basketbol Federasyonu’na çevrildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan ve aynı zamanda Kadın Basketbol Takımları sorumlusu görevini de yürüten Jülide Sonat, öncelikle prim konusunda oyunculara söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirdiklerini söyledi.





200 Cumhuriyet Altını nasıl dağıtılacak?





Sonat, “Oyuncular ve Ceyhun Yıldızoğlu dışında elde edilen başarıda emeği geçenleri de düşünüyoruz. Onları asla mağdur etmeyeceğiz. Ödeme konusunda net bir gün yok. Herkes hakkını alacak” dedi. Kadın basketbolcuların ise bu durumdan bir hayli rahatsız oldukları ve kendi aralarında para toplayarak, malzemeci, masör ve menajerlerin gönlünü almayı planladıkları da öğrenildi. GSGM’nin dağıttığı primden sonra şimdi de devletin vereceği 200’er Cumhuriyet Altını’nın nasıl ve ne şekilde dağıtılacağı merak konusu oldu.





Erkeklerde 28.5 milyon TL 68 kişiye dağıtılmıştı





Dünya ikincisi olan Basketbol Milli Takım oyuncuları (12 kişi) adam başı 1.5 milyon lira prim aldı. Milli takımın 12’ye düşürülen kadrosundan son anda çıkarılan Fatih Solak, Engin Atsür, Evren Büker ve Cevher Özer de primden pay aldı. Milli Takım teknik heyeti, menajerler, masör, doktor ve malzemeci de prime layık görüldü. Primden yararlanan diğer 37 kişi ise şunlardı:





TBF’de çalışan 37 kişi de para almıştı





- Ali Özsoy: TBF Genel Sekreteri

- Emin Balcı: TBF Sportif Faaliyetler Direktörü (Eski Hakem)

- Cem Şencan: Operasyon Direktörü

- Koray Erdemir: TBF Yetkilisi

- Can Duraslan: Türkiye Basketbol Ligi Oyuncusu

- Ahmet Araşan: Ligler Direktörü

- Zeynep Aydın: TBF Yetkilisi

- Samer Şenbayrak: 12 Dev Adam Basketbol Okulları Türkiye Genel Koordinatörü

- Celal Arışan: Türkiye Basketbol Ligi Oyuncusu

- Kıvanç Ayvalıoğlu: TBF Yaz Kampları Direktörü

- Tolga Yücel: TBL Şehir Direktörü

- Serdar Ateş: TBL Yetkilisi

- Sancar Sönmez: TBL Medya Departmanı Şefi

- Cemal Erksun: Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi Yetkilisi

- Nahit Yeşiltepe: TBL İstatistik Sorumlusu

- Dilvin Yücebarlas: TBF Ankara Sorumlusu

- Erdem Efe: TBF Ankara Ofisi Organizasyon Sorumlusu

- Borga Aydoğdu: Yerel Organizasyon Komitesi Üyesi

- Reşat Başel: TBF Mali ve İdari İşler Direktörü

- Ertan Kurnaz: TBF Mali ve İdari İşler Departmanı Yönetmeni

- Resul Yolcu: TBF Başkan Danışmanı

- Emir Turam: TBF Dış İlişkiler Sorumlusu

- Sabina Alagiç: TBF Dış İlişkiler Yönetmeni

- Erinç Toklucu: Basketbol Okulları Komitesi Üyesi

- Egemen Önen: TBF Başkan Asistanı

- Murat Murathanoğlu: TV Sunucusu, Spor Yazarı, Spiker

- Esat Yılmaer: TSYD Başkanı

- Ece Cun: TBF Halkla İlişkiler Sorumlusu

- Civan Açıkalın: Yerel Organizasyon Komitesi Yetkilisi

- Müjde Yüksel: Türkiye Bayan Basketbol Ligi Oyuncusu

- Ziya Pala: Yerel Organizasyon Komitesi Ankara Şehir Direktörü

- Ersin Ersoy: TBF Danışmanı

- Kadir Özçelik: Merkez Hakem Komitesi Genel Sekreteri

- İlker Kidir: Görevli

- İsmail Sağday: Görevli

- Baran Aydın: Görevli

- Ödül Kasapoğlu: Görevli.



