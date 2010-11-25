-BASKETBOLDA HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde 7. haftanın ilk maçında Türk Telekom ile Galatasaray Cafe Crown, yarın Ankara'da karşı karşıya gelecek. Beko Basketbol Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 19.00 Türk Telekom-Galatasaray Cafe Crown (Ankara Atatürk) 27 Kasım Cumartesi: 13.00 Fenerbahçe Ülker-Olin Edirne (Sinan Erdem) 15.00 Beşiktaş Cola Turka-Medical Park Trabzonspor (BJK Cola Turka) 16.00 Bornova Belediyesi-Erdemir (Halkapınar) 17.00 OYAK Renault-Antalya Büyükşehir Belediyesi (Bursa Atatürk) 17.30 Aliağa Petkim-Pınar Karşıyaka (Aliağa ENKA) 18.00 Banvit-TOFAŞ (Banvit Kara Ali Acar) 28 Kasım Pazar: 16.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Efes Pilsen (Edip Buran)