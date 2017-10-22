Basketbolda günün toplu sonuçları

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde de 3. hafta tamamlandı.
Sonuçlar şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yeşilgiresun Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 79-86
Fenerbahçe Doğuş-Gaziantep Basketbol: 96-71
Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 111-93
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Abdullah Gül Üniversitesi-Beşiktaş: 64-50
Canik Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi: 47-65
Fenerbahçe-Bornova Beckerspor: 87-61
İSTANBUL / DHA