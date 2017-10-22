T24 LogoT24 Logo
Spor

Basketbolda günün toplu sonuçları

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 3

22 Ekim 2017 23:12

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde de 3. hafta tamamlandı.
Sonuçlar şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yeşilgiresun Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 79-86
Fenerbahçe Doğuş-Gaziantep Basketbol: 96-71
Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 111-93
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Abdullah Gül Üniversitesi-Beşiktaş: 64-50
Canik Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi: 47-65
Fenerbahçe-Bornova Beckerspor: 87-61

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tahincioğlu Basketbol Süper LigiBilyonerKadınlar Basketbol Süper LigiSonuçlarBASKETBOL SÜPER LİGİ Yeşilgiresun BelediyesporSakarya Büyükşehir BelediyesporDoğuşGaziantep BasketbolBüyükşehir BelediyesporCOM KADINLAR BASKETBOL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24