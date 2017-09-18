Basketbolda Federasyon Kupası heyecanı başladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu 2017-2018 Sezonu Erkekler Basketbol Ligi Federasyon Kupası müsabakaları Antalya\'da başladı.

Federasyon Kupası\'nda 18 takım mücadele ediyor. Üç grup halinde oynanan turnuvanın A Grubu\'nda Akhisar Belediye, Ankara DSİ, Bakırköy Basket, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, Karesi Spor ve Samsun BŞB Anakent yer alıyor. B Grubu\'nda Bahçeşehir Koleji, Bandırma Kırmızı, Düzce Belediye, Petkim, Selçuklu Belediye ve Türk Telekom, C Grubu\'nda ise Afyon Belediye, Antalyaspor, Bursaspor Durmazlar, İstanbulspor Beylikdüzü, OGM Orman Gençlik ve Yalova Group Belediye takımları birincilik için mücadele edecek. Atatürk, Turgut Özal ve Antalya Spor salonlarında oynanacak kupa müsabakaları 23 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

İLK GÜN MÜSABAKASI

Müsabakalarının ilk gününde Antalyaspor ile OGM Ormanspor karşılaştı. Maça hızlı başlayan OGM Ormanspor, Antalyaspor karşısında ilk periyoru 17- 13, ikinci periyodu da 30-26 önde tamamladı. Maçın devre arasında Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takım sporcuları Kadir Ünal ve Duygu Uygeç gösteri yaptı. İkilinin dansı sporseverlerden yoğun ilgi gördü.

Karşılaşmanın ikinci yarısından Antalyaspor oyunda denge kurdu. Antalyaspor üçüncü periyodun son 3 dakikasında 36-36 eşitlik sağladı. 3\'üncü periyot Ormanspor\'un 42-39 üstünlüğüyle tamamlandı. Son periyot iki takımın çekişmesine sahne oldu. Antalyaspor, son periyodun ilk 3 dakikasında rakibi karşısında ilk defa öne geçti, 47-45. Büyük heyecana sahne olan maçı Antalyaspor 62-56 kazandı. Maçta en skorer oyuncu Antalyaspor\'dan 19 sayıyla Emir Gökalp oldu.

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