Basketbolda Efes Pisen seride durumu 2-0 yaptı

Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek finalinde Efes Pilsen, 1-0 önde başladığı serinin ilk maçını 29 sayı farkla 76-47 kazanarak durumu 2-0 yaptı.



Serinin favorisi Efes Pilsen maça kötü başlarken, Darüşşafaka Cooper Tires dışardan ürettiği sayılarla 6. dakikada 6-2 üstünlük kurdu. Thornton'un 3 sayılık basketiyle 8. dakikada 11-11 beraberliği yakalayan Efes Pilsen, son bölümde Smith ve Kerem Tunçeri ile etkili olarak mücadelenin ilk periyodunu 20-14 önde geçti.



Maçın 2. periyodunda, ilk beşin dışında bir beşle mücadele eden Efes Pilsen, farkı açamadı. Alan savunması yapan Darüşşafaka Cooper Tires, yine dışardan sayılar bularak farkın açılmasını önlerken, Efes Pilsen ilk yarıyı da 38-31 önde kapadı.



Maçın 3. periyodunda rakibinin direncini Kakiouzis, Kerem Tunçeri ve Thornton ile kıran Efes Pilsen, rakibinin hücumlarda top kayıplarını da iyi değerlendirdi ve çeyreğin sonunda 20 sayılık üstünlük (61-41) yakaladı.



İlk yarıda 31 sayı yiyen Efes Pilsen, ikinci yarıda çok iyi savunma yaptı. İkinci 20 dakikada sadece 16 sayıya izin veren lacivert-beyazlı takım, hücumda da etkili oldu ve karşılaşmayı 76-47 kazanıp, seride 2-0 öne geçti.



Bu arada, Efes Pilsen ribauntlarda da rakibine 46-26 üstünlük sağladı.



EFES PİLSEN: 76 - DARÜŞŞAFAKA COOPER TİRES: 47



Salon: Ayhan Şahenk



Hakemler: Rüştü Nuran xxx, Yücel Çilingir xxx, Semih Vural xxx



Efes Pilsen: Kerem Tunçeri xx 6, Thornton xx 8, Smith xx 8, Kerem Gönlüm xx 8, Kaya xxx 10, Ender xx 2, Shumpert xx 9, Kasun xxx 12, Sinan xx 7, Cenk xx 2, Kakiouzis xx 4



Darüşşafaka Cooper Tires: Soner xx 9, Barış xx 5, Hammonds xx 13, Leunen x 6, Banks x 2, Emre x 2, Melih xx 6, Şahin x, Orhan x 2, Kadir x, Burak x 2



1. Periyot: 20-14



İlk yarı: 38-31 (Efes Pilsen lehine)



3. Periyot: 61-41



