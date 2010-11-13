-BASKETBOLDA DEV MAÇ İSTANBUL (A.A) - 13.11.2010 - Efes Pilsen ile Galatasaray Cafe Crown, Beko Basketbol Ligi'nin 5. haftasında yarın kozlarını paylaşacak. Ligde puan cetvelinde averajla 4. sırada bulanan Efes Pilsen, aynı puana sahip olan rakibi Galatasaray Cafe Crown ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma saat 13.00'de başlayacak ve Spormax ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ligin ilk haftasında evinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yenilen Efes Pilsen, daha sonra oynadığı Erdemir, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ maçlarını kazanarak 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Bu 4 maçlık periyotta 78.5 sayı atarak maçlarını tamamlayan Efes Pilsen, potasında ise ortalama 68.2 sayıya izin verdi. Geride kalan 4 maç sonunda 15.3 sayı ve 4 asist ortalaması ile oynayan Kerem Tunçeri, lacivert-beyazlıların hücumdaki en etkili silahı olarak göze çarparken, Lawrence Roberts ise 8 ribaund ortalaması ile pota altının en etkili ismi oldu. Elde ettiği 3 galibiyetle rakibi ile aynı puana sahip olan Galatasaray Cafe Crown ise bu önemli maç öncesinde puan cetvelinde 6. sırada kendisine yer buldu. Şu ana kadar ligin potasında en az sayı gören ikinci takımı olarak göze çarpan sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda rakiplerini ortalama 66.2 sayıda tutmayı başardı. Ortalama 75.2 sayı atarak karşılaşmalarını tamamlayan Galatasaray Cafe Crown, ligdeki tek yenilgisini ise İzmir deplasmanında Pınar Karşıyaka'dan aldı. Oynanan 4 maç sonunda 11 sayı ortalamasıyla takımının skor yükünü omuzlayan Luksa Andric ile birlikte 4 asist ortalaması tutturan Tutku Açık ve 4 ribaund ortalamasıyla mücadele eden Caner Topaloğlu, antrenör Oktay Mahmudi'nin Efes Pilsen karşısında da en önemli hücum silahları olacak.