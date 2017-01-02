Basketbolda dev gece

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde, Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank ile de Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya gelecek.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafasında Türkiye'yi THY Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank ile de Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya gelecek.

Ligde 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 11 galibiyet alan Anadolu Efes'i saat 19.00'da Ülker Sports Arena'da ağırlayacak.

Geride kalan 12 haftada 8'er galibiyet elde eden Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş ise saat 21.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.