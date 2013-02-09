Basketbolda dev final

Basketbol Türkiye Kupası'nda bu akşam yarı final karşılaşmaları oynandı. Beşiktaş'ı 75-66 mağlup eden Fenerbahçe Ülker ile Banvit'i 81-68 yenen Galatasaray MP, Pazar günü kupa için karşı karşıya gelecek.



Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanan yarı final maçlarının ardından finalin adı belli oldu.

İlk maçta Fenerbahçe Ülker, ezeli rakibi Beşiktaş'la karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada siyah-beyazlıları 75-66 mağlup eden Fenerbahçe, adını finalde yazdıran ilk takım oldu.

Gecenin ikinci maçında ise Galatasaray Medical Park, Banvit'le karşılaştı.

Rakibini uzatmalarda 81-68 yenmeyi başaran sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe Ülker'in ardından final biletini kaptı.

İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek olan Türkiye Kupası finali, pazar günü saat 15:00'te oynanacak.