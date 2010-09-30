-BASKETBOLDA DA KULÜPLER BİRLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Basketbolda, Beko Basketbol Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi kulüplerini kapsayacak olan Kulüpler Birliği kuruluyor. Beko Basketbol Ligi ile Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi kulüplerinin başkan ve yöneticileri, biraraya geldikleri toplantıda birliğin kurulmasını kararlaştırdılar. Esentepe'deki Astoria Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Efes Pilsen Kulübü Asbaşkanı Çetin Çeki, Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi Şeref Yalçın ile diğer kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Efes Pilsen Kulübü Asbaşkanı Çetin Çeki, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine toplandıklarını belirterek, ''Bu toplantıda, Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulmasına karar verildi'' dedi. Çeki, birliğin kurulma şekli ve işlevi hakkında çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, ''Bu Kulüpler Birliği'nin futbolda olduğu gibi bir vakıf çatısı altında mı yoksa başka bir biçimde mi kurulacağını şu anda görevlendirdiğimiz hukukçu arkadaşlarımız araştırıyorlar. En kısa zamanda bununla ilgili bir rapor hazırlanacak. Bu rapor doğrultusunda bugün toplantıya katılan kulüp temsilcilerini, yeniden bir toplantıya çağıracağız. O toplantıda da Basketbol Kulüpler Birliği'nin hangi formatta kurulacağını ve nasıl bir işleve sahip olacağını hep birlikte kararlaştıracağız'' diye konuştu.