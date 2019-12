-Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı Kayseri'de KAYSERİ (A.A) - 29.09.2011 - Basketbolda Galatasaray ile Fenerbahçe Ülker, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 12 Ekim Çarşamba günü Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek. Hizmete girdiği günden bu yana başta Dünya Basketbol Şampiyonası olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonunun düzenlendiği Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi, basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına da ev sahipliği yapacak. Galatasaray ile Fenerbahçe Ülker, 12 Ekim Çarşamba günü, 7 bin 200 koltuk kapasiteli Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip, 9-13 Şubat tarihleri arasında aynı salonda düzenlenen Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası final grubu maçlarında karşılaşmış, Fenerbahçe Ülker, maçtan 77-70'lik skorla galip ayrılmıştı.