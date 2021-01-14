Basketbolda bu sezon Türkiye Kupası düzenlenmeyecek

Türkiye Basketbol Federasyonu, bu sezon kadın ve erkeklerde Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan maç ertelemeleri nedeniyle lig ve Avrupa Kupası maç takvimindeki yoğunluğu ve liglerde yer alan basketbolcu, antrenör ve yönetici sağlık durumlarının ön planda tutulduğu belirtildi.