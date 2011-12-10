-Basketbolda bir ilk daha ANKARA (A.A) - 10.12.2011 - Türkiye, basketbolda 2012 Londra Olimpiyatları'na katılacak son 5 takımın belirleneceği Kadınlar Olimpiyat Elemeleri'ne ilk kez ev sahipliği yapacak. Gelecek yıl 28 Temmuz-12 Ağustos tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar basketbolda mücadele edecek son 5 takımın belirleneceği baraj müsabakalarının Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, İspanya'nın Madrid kentinde yapılan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Yönetim Kurulu toplantısında, organizasyona talip olan Çek Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yapılan oylamanın Türkiye lehine sonuçlandığı bilgisine yer verildi. Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel ve federasyon genel sekreteri Ali Özsoy'un oylama öncesi kurul üyelerine bir sunum yaptıklarının da bildirildiği açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da ev sahipliği için tam destek verdiğine dikkat çekildi. Açıklamada, organizasyonun hangi şehirde yapılacağı bilgisine yer verilmezken, 12 takımın mücadele edeceği baraj maçları 25 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılacak.