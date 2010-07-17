-BASKETBOLDA 3 SAYI ÇİZGİSİ UZAKLAŞIYOR İSTANBUL (A.A) - 17.07.2010 - Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), yeni sezondan itibaren basketbol saha ölçüleriyle ilgili bir takım değişikliklere giderken, en önemli değişiklik 3 sayılık atış çizgisinde oldu. FIBA Genel Kurulu'nun 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ardından uygulamaya koyulacağını duyurduğu kararlara göre, 6,25 metre olan 3 sayılık atış çizgisi mesafesi, 50 santimetre uzatılarak 6,75 metreye çekilecek. Ayrıca, takım bençlerinin karşı tarafındaki kenar çizgiye, dip çizgiden 8,325 metre mesafeli birer çizgi çekileceği, 4. periyotların son 2 dakikasında kendi sahasından oyuna başlayacak takımın, mola aldığı durumlarda topu buradan oyuna sokacağı aktarıldı. Bençlerin orta sahaya olan mesafelerinin 5 metre olmasına, kısıtlamalı alanı da dikdörtgen olmasına karar verildiği belirtildi.