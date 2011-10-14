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Basketbolda 2011

14 Ekim 2011 13:09

-Basketbolda 2011-2012 sezonu hafta sonu başlıyor  İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 2011-2012 sezonu, yarın ve 16 Ekim Pazar günü yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Beko Basketbol Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maç programı şöyle: Yarın: 13.00 Erdemir-Anadolu Efes (Erdemir) 15.00 Olin Edirne-Galatasaray (Mimar Sinan) 15.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-TOFAŞ (Edip Buran) 17.00 Fenerbahçe Ülker-Trabzonspor (Abdi İpekçi) 16 Ekim Pazar: 13.30 Beşiktaş Milangaz-Bandırma Kırmızı (Beşiktaş Milangaz Arena) 16.00 Banvit-Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar) 16.00 Aliağa PETKİM-Hacettepe Üniversitesi (ENKA) 18.00 Türk Telekom-Antalya Büyükşehir Belediyesi (Ankara)

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