Basketbolcu Kadir Buğra Acar, 19 yaşında hayatını kaybetti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’un altyapı oyuncusu Kadir Buğra Acar yaşamını yitirdi. Kulüpten yapılan açıklamada Acar’ın önceki aylarda bacağından operasyon geçirdiği belirtildi. Kulüp, “Kadir Buğra Acar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” ifadesine yer verdi.

ING Basketbol Süper Ligi’nin resmi Twitter hesabından da konuyla ilgili başsağlığı mesajı paylaşıldı. Paylaşımda, “Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen genç sporcu Kadir Buğra Acar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Frutti Extra Bursaspor kulübüne başsağlığı dileriz” ifadesi kullanıldı.

Acar, Yunuseli Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.