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Dünya

Basketbol yıldızı küresel kültür elçisi oldu NEW YORK (A.A)

18 Ocak 2012 22:15

-Basketbol yıldızı küresel kültür elçisi oldu NEW YORK (A.A) - 18.01.2012 - Tüm zamanların en iyi basketbol oyuncuları arasında sayılan Kerim Abdülcabbar, ABD'nin resmi kültür elçisi oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, eski oyuncu Abdülcabbar'ın küresel kültür elçisi olarak atandığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri yetkilisi Ann Stock, Abdülcabbar'ın dünyayı dolaşarak genç nesillerin diplomasinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını teşvik edeceğini kaydetti. Abdülcabbar, 22 Ocak'ta Brezilya'ya giderek eğitim odaklı çok sayıda etkinliğe katılacak. Ünlü basketbol yıldızı, gençlerle iletişimi artırmak için kendi deneyimlerini aktaracak. Efsane NBA pivotu, 20 yıllık kariyeri boyunca attığı 38 bin 387 sayı ile birinciliği elinde tutuyor. 

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