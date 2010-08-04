-BASKETBOL TEKVANDO VOLEYBOL İLK ÜÇTE BURSA (A.A) - 04.08.2010 - Türkiye'de, futbol dışında lisanslı sporcu sayısı 1 milyon 700 bini aştı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de lisanslı sporcu sayısı 100 bin barajını geçen 5 spor dalı bulunuyor. Basketbol 40 bin 229'u bayan, 205 bin 196 lisanslı sporcuyla en çok ilgi gören spor dalı konumunda. Basketbolu, 202 bin 772 lisanslı sporcuyla tekvando, 133 bin 27 sporcuyla voleybol, 125 bin 748 sporcuyla satranç izliyor. Barcelona'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda tarihi başarılar elde edilen atletizmde ise 41 bin 913'ü bayan, 118 bin 714 lisanslı sporcu bulunuyor. Buna göre bu beş spor dalı, toplam 785 bin 457 lisanslı sporcuya sahip. GSGM'den lisans alan federasyonların tamamında ise 478 bin 16'sı bayan, 1 milyon 720 bin 84 lisanslı sporcu bulunuyor. Geçen yılın başında lisanslı sporcu sayısı, 1,5 milyon civarındaydı. Lisanslı sporcu sayılarına bakıldığında 56 federasyondan 29'unun 10 bin barajını geçemediği dikkati çekiyor. En az lisanslı sporcu, 43'ü bayan, 411 kişiyle hava sporlarında yer alıyor. Hava sporlarını, Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nu çıkaran Motosiklet Federasyonu izliyor. Motosiklette, 25'i bayan 722 lisanslı sporcu bulunuyor. Buz pateninde de 792'si bayan, bin 442 lisanslı sporcu bulunurken, başarılarıla öne çıkan halter branşında ise lisanslı sporcu sayısı 6 bin 112. Türkiye'de, Uzakdoğu kökenli savunma sporlarına ilgi, ata sporu güreşi geçti. Tekvando, bin 798'i bayan 55 bin 77 sporcuya sahip güreşin yaklaşık 4 katı lisanslı sporcuya sahip. İllere göre sporcu sayısında, 203 bin 347 ile İstanbul başı çekerken, Ankara'da 101 bin 409, İzmir'de 98 bin 130 lisanslı sporcu bulunuyor. Lisanslı sporcu sayısının ez az olduğu iller arasında ise 3 bin 811'le Ardahan ilk sırada yer alırken, bu ili Bayburt 3 bin 977, Gümüşhane 4 bin 437, Düzce 4 bin 550 ve Tunceli 5 bin 588 sporcuyla izliyor.