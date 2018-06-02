Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı final serisi üçüncü maçında Banvit'i 84-73 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve ilk finalist oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Doğuş oldu. Sarı lacivertliler, Banvit'le oynadığı yarı final serisini kayıpsız geçti.



Serinin ilk iki maçını sahasında kazanan Fenerbahçe Doğuş, üçüncü karşılaşmada Bandırma ekibine konuk oldu. Maçın ilk bölümünde farkı çift hanelere taşıyan sarı lacivertliler çeyreği 27-16, devreyi de 48-30 önde tamamladı. Fenerbahçe Doğuş üçüncü çeyrekte farkı 20 sayının üzerine çıkardı.



Sarı lacivertliler son çeyreğe 64-50 üstünlükle girdi. Bu bölümde Banvit farkı eritse de Fenerbahçe Doğuş karşılaşmayı 84-73, yarı final serisini de 3-0 kazanarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist oldu.



Sarı lacivertlilerin finaldeki rakibi, Anadolu Efes-TOFAŞ serisinin galibi olacak. Seride TOFAŞ'ın 2-1 üstünlüğünü bulunuyor.