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Spor

Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısı seyircisiz oynanacak

09 Eylül 2020 12:45

Süper Lig'de ilk yarı maçlarının daha önce seyircisiz oynanacağı duyurulmuştu. Basketbol maçlarıyla ilgili karar da açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında oynanacak maçların seyircisiz olacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanacağını söyledi.

Türkoğlu yaptığı açıklamada, Covid-19'un tüm alanlarda olduğu gibi sporu da etkilediğini dile getirerek, "Biz de Sağlık Bakanlığı'mız ile yaptığımız görüşmelerde, sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanmasının daha uygun ve sağlıklı olacağına karar verdik. Bunu kulüplerimize de bildirdik." dedi.

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