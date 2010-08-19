-BASKETBOL ŞAMPİYONASININ AÇILIŞINDA DANS VE KONSER İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın resmi açılışı, 27 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki açılış saat 21.15'te düzenlenecek şölenle gerçekleştirilecek. Dünya basketbol devlerinin bir araya geleceği bu önemli organizasyonun açılış gecesinin en büyük sürprizi ise Cirque De Soleil dans grubu olacak. Geceye renk katacak bu topluluk, Dünya Basketbol Şampiyonası için özel olarak hazırladıkları gösterileriyle konuklara görkemli bir şov sunacak. Semazen gösterisi ve mehteran takımı ile renklenecek açılış gecesinde Troya grubunun dans gösterilerinin yanı sıra, Müslüm Gürses ile Sezen Aksu da sahne alacak. Açılış törenine yurt dışından katılacak sanatçılar ise Yunanistan'dan Harris Alexiu ile Balkan müziğinin temsilcisi Safina olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı bildirilen açılış töreninde spor, siyaset ve sanat dünyasından da birçok tanınmış ismin yer alacağı açıklandı.