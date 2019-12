Basketbol Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz belli oldu

Türkiye'nin ev sahipliğini üstleneceği 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.



Kuraya 2. kategorinden giren Türkiye; Yunanistan, Porto Riko, Rusya, Çin ve Fildişi Sahili ile birlikte C Grubu'nda yer aldı.



Ay-Yıldızlılar grup maçlarını Ankara'da oynayacak. B Grubu'nda bulunan ABD ise İstanbul'da salona çıkacak. D Grubu karşılaşmaları İzmir'de, A Grubu Kayseri'de yapılacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Şampiyonada 6'şar takımdan 4 grupta oynanacak birinci turda, rekabet düzeyine göre her kıtadan dengeli dağılım yapıldı. Turnuva formatı gereği, aynı grupta Avrupa kıtasından en fazla 3, Amerika'dan en fazla 2 ekip bulundu. Grup karşılaşmaları 28 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri'de oynanacak. 12 Eylül'e kadar devam edecek basketbol şöleninin resmi yayıncısı ise NTV ve NTV Spor. 12 Dev Adam, ilk maçında 28 Ağustos Cumartesi günü Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Eşleşmelerden en ilginci ise B Grubu'nda yaşandı. Aralarında siyasi sorunların yıllardır sürdüğü ABD ve İran'ın basketbol takımlarını karşı karşıya getirecek maçlar, şimdiden merak konusu.



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel, tüm grupların güçlü takımlardan oluştuğunu söyledi. Şampiyona sona erdiğinde kura çekimindeki gibi mutlu olmak istediklerini dile getiren Turgay Demirel, 2010 Dünya Şampiyonası'nda hiçbir grubun kolay olmadığına dikkati çekti. İstanbul'da bulunan NBA'in efsanevi isimlerinden, Nijeryalı eski oyuncu Hakeem Olajuwon ise Türkiye'nin başarılı olacağına inandığını söyledi. Türk insanının basketbola olan ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Olajuwon, ''Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur gibi oyunculara sahipsiniz. Ayrıca evinizde oynayacağınız için de Türkiye'nin başarılı sonuçlara imza atacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



FIBA 2010 GRUPLARI



A GRUBU (KAYSERİ)



Arjantin, Sırbistan, Avustralya, Almanya, Angola, Ürdün



B GRUBU (İSTANBUL)



ABD, Slovenya, Brezilya, Hırvatistan, İran, Tunus



C GRUBU (ANKARA)



Yunanistan, Türkiye, Porto Riko, Rusya, Çin, Fildişi Sahili



D GRUBU (İZMİR)



İspanya, Fransa, Kanada, Litvanya, Yeni Zelanda, Lübnan





12 Dev Adam'ın yol haritası



Grup maçlarının ardından ilk 4 sırayı alan takımlar, bir üst turda çapraz eşleşmeyle İstanbul'da eleme maçları yapacaklar. A Grubu ile B Grubu, C Grubu ile de D Grubu'nun ilk 4'leri, sıralamaya göre tersten eşleşerek 4-7 Eylül tarihleri arasında eleme maçları yaparak, son 8'e kalmak için mücadele edecekler.



28 Ağustos Cumartesi



Yunanistan-Çin, Fildişi Sahili-Türkiye, Rusya-Porto Riko



29 Ağustos Pazar



Çin-Fildişi Sahili, Porto Riko-Yunanistan, Türkiye-Rusya



31 Ağustos Salı



Porto Riko-Çin, Rusya-Fildişi Sahili, Yunanistan-Türkiye



1 Eylül Çarşamba



Çin-Rusya, Türkiye-Porto Riko, Fildişi Sahili-Yunanistan



2 Eylül Perşembe



Türkiye-Çin, Yunanistan-Rusya, Porto Riko-Fildişi Sahili





Dünya, Van kedisini tanıyacak



FIBA 2010 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın maskotu olan 'Van kedisi' görücüye çıktı. Basın mensupları ve davetliler de Van'dan getirilen bir gözü yeşil, bir gözü mavi kedinin bol bol fotoğrafını çekti. İstanbul Valisi Muammer Güler, "Van kedisinin maskot olarak seçilmesi çok isabetli bir karar. Van'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Umarım Van kedisi Türkiye'ye uğur getirir." dedi. FIBA Başkanı Bob Elphinston ise, "Kediyi tarihi ve yöresel olarak enteresan buldum. Kedinin bu turnuvaya çok değişik bir katma değeri olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.