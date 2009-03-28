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Spor

Basketbol Şampiyonası'na gönüllüler aranıyor

Türkiye'de düzenlenecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası için gönüllü başvuru süreci yarın başlayacak.

28 Mart 2009 02:00

Türkiye'de düzenlenecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası için gönüllü başvuru süreci yarın başlayacak.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve 2010 yılında dünyanın en önemli spor organizasyonu olması hedeflenen 16. FIBA Dünya Şampiyonası için hazırlıkların aralıksız sürdüğü bildirildi.

24 ülke takımının katılımıyla, 28 ağustos-12 eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda, maçların İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de oynanacağı ifade edilen açıklamada; bu spor etkinliğinde görev almak isteyen gönüllüler için başvuru sürecinin yarın başlayacağı vurgulandı.

"Başarılı Organizasyonlar, Gönüllülerin Omuzlarında Yükselir" sloganıyla start alacak gönüllü kampanyası ve başvuru sürecinin 31 aralıka kadar devam edeceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk spor tarihinin en önemli organizasyonu olan 2010 FIBA Dünya Şampiyonası'nı en mükemmel şekilde gerçekleştirmenin, ancak gönüllülerin desteği ile olacağına inanıyoruz. Ülke sporu ve ülke tanıtımı için fevkalade önem taşıyan şampiyonanın çeşitli kademelerinde görev almak isteyen gönüllü adayları, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi web sitesi 'www.tbf.org.tr' üzerinden gerekli bilgileri edinerek, başvurularını yapabilecekler. İstenen kriterlere sahip olan ve başvurularını eksiksiz tamamlayan adaylar arasından, 2010 Organizasyon Komitesi tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde organizasyonda
görevlendirilmesi kararlaştırılan gönüllüler, bir dizi eğitimin ardından 2010 FIBA Dünya Şampiyonası ekibine katılacaklar."

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