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Spor

BASKETBOL ŞAMPİYONASINA 50 GÜN KALDI İSTANBUL (A.A)

07 Ağustos 2010 15:20

-BASKETBOL ŞAMPİYONASINA 50 GÜN KALDI İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - Türkiye'nin ev sahipliğinde, 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın başlamasına 50 gün kala, yarın İstanbul'da basın toplantısı düzenlenecek. Çırağan Sarayı'ndaki toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel, FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann ve TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy konuşmacı olarak katılacak. Basın toplantısında ayrıca, 2010 Etkinlik Direktörü Emin Balcı, 2010 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek (A) Milli Takım'ın aday kadrosundaki oyuncular, teknik ve idari heyet, Yerel Organizasyon Komitesi yetkilileri ve davetliler de yer alacak. Çırağan Sarayı Enderun Toplantı Salonu'nda saat 12.00'de başlayacak basın toplantısında şampiyona hazırlıklarıyla ilgili son gelişmeler, bilet satışları, salonların durumları, 2010 Dünya Şampiyonası'nın açılış organizasyonu ile ilgili bilgiler verilecek. TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy toplantıda kısa bir sunum da gerçekleştirecek.

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