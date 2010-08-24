-BASKETBOL ŞAMPİYONASI'NA "ÇOK RENKLİ AÇILIŞ" İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın resmi açılış gecesiyle ilgili ayrıntılar, düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda, açılış gecesi iletişim elçisi olan oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel ve federasyon genel sekreteri Ali Özsoy ile yetkililer hazır bulundu. Şampiyonanın başlamasına sayılı günler kaldığını dile getiren Turgay Demirel, ''Bizim için çok önceden başlayan bir rüyaydı ve şu anda artık gerçekleştirme noktasındayız. Bugüne dek yapılmış en görkemli ve başarılı Dünya Şampiyonası olması için ortaya koyduğumuz özverili çalışmalarımızın sonuna geldik'' dedi. Düzenleyecekleri açılış gecesinin, geçmişte yapılanlara oranla çok farklı olacağını savunan Demirel, ''İddia ediyoruz ki, 27 Ağustos'ta yapılacak açılış gecesinin ardından, bundan sonraki açılış törenleri için yeni bir standart ortaya çıkacak. Farklı bir açılış töreni olacak. Bundan öncekiler daha basit olarak yapılıyordu. Fakat bu sene çok renkli geçeceğine inandığımız bir program hazırladık'' diye konuştu. Turgay Demirel, (A) Milli Basketbol Takımı'nın da başarılı olmasını istediklerini söylerken, ''Bundan önce iki kez katıldığımız Dünya Basketbol Şampiyonası'nda 6'ncılık ve 9'unculuğumuz var. Teknik kadromuz ve oyucularımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Hedefimiz arasında final oynamak, şampiyon olmak var ama başarıp başaramayacağımızı göreceğiz'' ifadelerini kullandı. -ÖZSOY: ''EN İYİLERDEN BİRİNİ YAPACAĞIZ''- TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy ise konuşmasında, Dünya Basketbol Şampiyonaları arasında en iyilerinden birini organize edeceklerini kaydetti. Uzun zamandır bekledikleri ve hazırlandıkları 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası için son günlere girildiğini hatırlatan Özsoy, ''24 tane rüya takım mücadele edecek. Bu sene dünyadaki en büyük basketbol organizasyonu olacak. Türkiye'nin de ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu. En iyi şampiyonalardan birini organize edeceğiz'' şeklinde konuştu. Ali Özsoy, yaptığı açıklamada, şu ana kadar satışa sunulan biletlerden yüzde 76'sının satıldığını ve bu satışlardan 5 milyon Avro gelir beklediklerini aktarırken, sponsorluk gelirlerinin ise 13 milyon Avro civarında olacağını ifade etti. Özsoy ayrıca, bundan önce yapılan dünya şampiyonalarından yabancı seyirci oranının en yüksek yüzde 8 civarında olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 15 civarında olmasını beklediklerini vurguladı. -172 ÜLKEDEN CANLI YAYIN- Sinan Erdem Spor Salonu'nda 27 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek açılış gecesinin, 172 ülkeden canlı olarak yayınlanacağı vurgulandı. Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak ve FIBA Başkanı Bob Elphinston'un da katılımcılar arasında yer alacağı açılış için görkemli bir program hazırlandığı, etkinliğin 172 ülkeden canlı olarak izleneceği aktarıldı. Gecenin en büyük sürprizi olarak, dünyaca ünlü şov ekibi Cirque De Soleil'in sergileyeceği performans gösterilirken, semazen gösterisi ve mehteran konseriyle de organizasyonun renkleneceği dile getirildi. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun ünlü gösterisi Troya'nın da sahneleneceği gecede, Türkiye'den Fatih Erkoç, Müslüm Gürses ve Sezen Aksu'nun yanı sıra ünlü Yunan sanatçı Harris Alexiu ile İtalyan tenor Alessandro Safina'nın sahne alacakları aktarıldı. Gecenin sonunda ayrıca, Türkiye'nin girişimleriyle dünyada ilk olarak başlatılan ''Children of the World'' (Dünya Çocukları 2010) projesi kapsamında, 110 ülkeden 300 çocuğun dünya bayrakları eşliğinde 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası şarkısını söyleyecekleri belirtildi. Diğer yandan, toplantının sonunda Cirque De Soleil ekibinin provası da bir süre basın mensuplarına açıldı.