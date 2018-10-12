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Basketbol oynarken kalp krizi geçirip ölen bankacı, toprağa verildi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de 10 gün önce basketbol oynarken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken yaşamını yitiren banka çalışanı Yasin Armağan (34), son yolculuğuna uğurlandı

12 Ekim 2018 19:56

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de 10 gün önce basketbol oynarken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken yaşamını yitiren banka çalışanı Yasin Armağan (34), son yolculuğuna uğurlandı.
Özel bir bankada çalışan 2 çocuk babası Yasin Armağan, yaklaşık 10 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi Spor Salonu\'nda akşam saatlerinde arkadaşları ile basketbol oynarken yere yığıldı. Kalp krizi geçiren ve hastanenin acil servisine kaldırılan Armağan\'ın kalbi iki kez durdu. Tekrar yaşama döndürülen Armağan, yoğun bakımda 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yasin Armağan, Hunat Camii’nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gesi Kayabağ Darsiyak Mezarlığı\'na toprağa verildi. Yasin Armağan\'ın oğlu Salih Armağan (7) babasının tabutuna çiçek koyup, cenaze namazında saf tuttu.

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