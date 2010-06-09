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Spor

Basketbol Milli Takımı aday kadrosu açıklandı

2010 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek (A) Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

09 Haziran 2010 03:00

T24 - 2010 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek (A) Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
   
Türkiye'de 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak 2010 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek (A) Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Ataköy'deki Sheraton Otel'de yapılan basın toplantısında, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel, TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy, (A) Milli Takım Başantrenörü Bogdan Tanjevic, Menajer Harun Erdenay, İdari Menajer Barbaros Akkaş katıldı.

(A) Milli Takım'ın 15 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Oğuz Savaş, Semih Erden, Ömer Onan, Ömer Aşık (Fenerbahçe), Ender Aslan, Kerem Gönlüm, Kerem Tunçeri, Sinan Güler (Efes Pilsen), Engin Atsür, Cevher Özer (Beşiktaş Cola Turka), Cenk Akyol (Air Avellino) Fatih Solak (Galatasaray Cafe Crown), Evren Büker (Medical Park Trabzonspor), Hidayet Türkoğlu (Toronto Raptors), Ersan İlyasova (Milwaukee Bucks).

Aday kadroya şu anda kampta olan Ümit Milli Takım'dan da 1-2 oyuncunun dahil olabileceği bildirildi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri'de 24 ülke takımının katılımıyla organize edilecek mücadele edecek (A) Milli Takımı'nın aday kadrosu 10 Temmuz tarihinde kampa girerek, hazırlık çalışmalarına başlayacak.



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