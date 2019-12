Basketbol kuponu sonuçları

Dünün Maçları;



762 Kepez Belediye (h) - Galatasaray Cafe Crown MS : 75 - 69 Başarılı

763 Efes Pilsen - Pınar Karşıyaka (h) MS : 84 - 60 Başarılı

765 Barcelona - Malaga (h) MS : 84 - 84 Başarılı

769 Estudiantes - Manresa (h) MS : 86 - 65 Başarısız





Program:



Türkiye Basketbol Ligine dödüğümüzde kendi evinde başarılı sonuçlar alan Kepez son iki haftadır yenilgiler alan Galatasaray CC ile karşılaşacak.Boyalı alan sayılarının belirleyici olacağı kanısında olduğum bu müsabakada Galatasaray'da Hüseyin Besok ve Quinton Hosley , güçlü Robert Traylor a dayanmaya çalışacaklar.Halil Öner yönetimindeki Kepez in ev sahibi olma avantajıyla maçı kaybetmeyeceğini en azından 5 sayı fark yemeyeceğini tahmin ediyorum.Kazanması muhtemel takımın Efes Pilsen olduğu bu maçta açılan 168.5 sayı sınırı oldukça yüksek.Toplam skorlara baktığımızda Efes Pilsen'in de Pınar Karşıyaka'nın da son 4 maçlarında 164 sayıyı geçmediğini görüyoruz.Ligdeki ortalamalarının toplamını ele alırsak Efes in attığı ve yediğinin toplamı 157 iken Pınar Karşıyaka nın attığı ve yediğinin toplamı 159.İç saha ve dış saha olarak değerlendirirsek toplamlar 149 ve 155.Bu maçta 169 sayı olmaz.Öncelikle belirtmek isterim ki Barcelona bu maça gerçekten çok yorgun çıkacak.Geçen hafta Manresa deplasmanında 4. uzatma sonunda yenilen ve ardından haftaiçi 2 Tau Ceramica maçı oynayan Barcelona , deplasmandaki 13 maçının 8ini kazanan güçlü Malaga ekibini ağırlayacak.Maçın tahminin zor olması ile beraber 6.5 sayılık bir farkın olacağı kanısında değilim.Unicaja Barcelona 'nın zor fikstüründen yararlanacaktır.Geçen hafta deplasmanda ligin son sırasındaki takımı Menorcayı 75-70 yenen Estudiantes , yine geçen hafta evinde güçlü Barcelonayı 4 uzatma sonunda yenen Manresa ile karşılaşacak.Kazanılan maçlarda üstün performans gösteren her iki takımdan birer kişi vardı.Bunlar Estudiantesten Samo Udrih (20 sayı) ve Manresadan Rubio (34 sayı) idi.Maçı değerlendirecek olursak istikrarsız sonuçlar alan Estudiantesin kendisinden bir gömlek daha iyi takım olan Manresa ya 6 sayı fark atamayacaktır.Bologna derbisinde ev sahibi Fortitudo maça basketbolseverlerin yakından tanıdığı Gregor Fucka nın sakatlıktan dönüşü ile moralli başlayacaktı fakat Alex Scales in talihsiz sakatlığı ile sarsıldı.Scales in oynaması beklenmiyor ve Fucka nın da ilk maçında nasıl bir performans koyabileceği belli olmadığından zaten favori olan Virtus derbide öne çıkan taraf olacaktır.Virtus maçı en az 5 sayı farkla alacaktır.Italya liginde evinde en başarısız sonuçları alan Udine bu hafta Milano yu ağırlıyor.Geçen hafta yine deplasmanda Solsonica Rieti yi 10 sayı farkla yenen Milano da Hollis Price ailevi sorunları nedeniyle Amerikaya gitti.Bu sebeple maç kadrosunda olamayacak.Price Şubat başında kadroya katılmıştı ve 7 maçta 12 sayı ortalamasıyla oynuyordu.Yerine diğer oyun kurucu Vitali Lucaya daha çok iş düşecek.Bu eksiğe rağmen Armani Milano handikapı geçip en az 4 sayı fark atacak ve maçı kazanacaktır.Kendi evinde 11 maçta 8 galibiyet ile iyi maçlar çıkaran Scavolini deplasman maçlarında sadece 11 de 2 yapabilen Treviso yu ağırlayacak.Haftaiçi Eurocup organizasyonunca gururumuz Oktay Mahmuti nin yılın koçu seçilmesi Treviso da coşku ile karşılandı.Ligimizde ve avrupada defansı ile ünlü olan Mahmuti bu sefer ofansif yönü ile bu başarıyı sağladı.Scavolini kendi evinde oynama avantajını iyi kullanacaktır ve Trevisoyu evine eli boş gönderecektir.İspanya liginin orta sıra takımları olan iki ekip 2 haftadır galibiyet yüzü görmediler.Karşılıklı 5 maçın 4 ünü alan Premiata deplasmanda oynadığı 2 maçın 1 ini kazanırken bu maçta 18 sayı fark attı.Kendi aralarındaki maçlar hep bol sayıya sahne olmuşken ve Cantu nun ligdeki maçlarının toplam sayı ortalaması 161 iken açılan sayı sınırı 155.5 geçilecektir.Yükselen bir formu bulunana Caserta ilk maçta 22 sayı fark ile yenildiği Biella ile karşılaşacak.Bu maç öncesi skorlara baktığımızda Caserta nın son 3 iç saha maçında 153 barajının geçilmediğini gözlemliyoruz.Caserta nın kontrolünde geçeceğini inandığım bu maçta toplam skor 158.5 i geçmeyecektir.741 Villeurbanne - Le Mans (h) 27.03.2009 21:00761 Aliağa Petkim (h) - Türk Telekom 28.03.2009 15:00762 Kepez Belediye (h) - Galatasaray Cafe Crown 28.03.2009 15:30763 Efes Pilsen - Pınar Karşıyaka (h) 28.03.2009 17:00764 Beşiktaş Cola Turka - Antalya Bşb. (h) 28.03.2009 17:45765 Barcelona - Malaga (h) 28.03.2009 19:15766 Köln (h) - Ulm 28.03.2009 19:30767 Alba - Nordlingen (h) 28.03.2009 20:00769 Estudiantes - Manresa (h) 28.03.2009 20:00770 Fuenlabrada - Granada (h) 28.03.2009 20:00771 Bonn - Gottingen (h) 28.03.2009 20:30772 Besancon - Vichy (h) 28.03.2009 21:00773 Cholet - Diijon (h) 28.03.2009 21:00774 Le Havre - Chalon Saone (h) 28.03.2009 21:00775 Nancy - Rouen (h) 28.03.2009 21:00776 Orthez (h) - Strasbourg 28.03.2009 21:00777 Roanne - Gravelines (h) 28.03.2009 21:00778 Toulon (h) - Orleans 28.03.2009 21:00779 Giessen - Ludwigsburg (h) 28.03.2009 21:00780 Oldenburg - Trier (h) 28.03.2009 21:00781 Valencia - Sevilla (h) 28.03.2009 21:00791 Fortitudo (h) - Virtus Bologna 29.03.2009 13:00792 Zaragoza - Gipuzkoa (h) 29.03.2009 13:15793 Badalona - Bilbao (h) 29.03.2009 13:30794 Gran Canaria - Real Madrid (h) 29.03.2009 13:30795 Murcia (h) - Tau Ceramica 29.03.2009 13:30796 Udine (h) - Olimpia Milano 29.03.2009 15:15797 Frankfurt - Bamberg (h) 29.03.2009 16:00798 Bremerhaven - Tubingen (h) 29.03.2009 17:00799 Dusseldorf - Braunschweig (h) 29.03.2009 17:00800 Scavolini - Benetton (h) 29.03.2009 17:30801 Artland - Paderborn (h) 29.03.2009 18:00802 Fenerbahçe Ülker - Darüşşafaka Cooper Tires (h) 29.03.2009 19:00803 Cantu - Montegranaro (h) 29.03.2009 19:15804 Caserta - Biella (h) 29.03.2009 19:15805 Teramo - Rieti (h) 29.03.2009 19:15806 Siena - Avellino (h) 29.03.2009 19:45808 Virtus Roma - Ferrara (h) 29.03.2009 22:00