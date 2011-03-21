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BASKETBOL KADINLAR LİGİNDE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A)

21 Mart 2011 12:41

-BASKETBOL KADINLAR LİGİNDE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray Medical Park, normal sezonu zirvede bitirirken, Burhaniye Belediyesi ve Alanya Belediyesi ligden düşen takımlar oldu. Galatasaray Medical Park'ın, 20 galibiyet, 2 yenilgi ve 42 puanla lider olarak noktaladığı 22 haftalık maratonun geride kalmasıyla son iki sırada kalan Burhaniye Belediyesi ve Alanya Belediyesi lige veda ederken, play-off eşleşmeleri de netlik kazandı. Normal sezon sonunda puan tablosunun ilk 8 basamağında yer alan Galatasaray Medical Park, Fenerbahçe, Tarsus Belediyesi, Panküp Kayseri Şeker, Beşiktaş Cola Turka, BOTAŞ Spor, Samsun Basketbol ve Mersin Büyükşehir Belediyesi şampiyonluk için play-off'ta mücadele etmeye hak kazandı.  Galatasaray Medical Park, Fenerbahçe ve BOTAŞ Spor, çeyrek final serisinde rakipleri karşısında 1-0 önde başlamanın avantajına sahip olacak. Normal sezonda iki maç sonunda birbirlerine üstünlük sağlayan Panküp Kayseri Şeker-Beşiktaş Cola Turka eşleşmesi ise 1-1 beraberlikle başlayacak. Play-off çeyrek final mücadelesinde 3 galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselme başarısı gösterecek. -ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLARIN PROGRAMI- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde ilk maçların programı ise şöyle: 25 Mart Cuma: 19.30 Galatasaray Medical Park-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Abdi İpekçi) 17.30 Panküp Kayseri Şeker-Beşiktaş Cola Turka (Kadir Has) 26 Mart Cumartesi:  17.00 Fenerbahçe-Samsun Basketbol (Caferağa) 15.00 Tarsus Belediye-BOTAŞ Spor (Tarsus) -22. HAFTA SONUÇLARI- TKBL'de normal sezonun son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle: İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 82-74 Samsun Basketbol-Burhaniye Belediyesi: 71-76 Ceyhan Belediyesi-Alanya Belediyesi: 92-58 Panküp Kayseri Şeker-Galatasaray Medical Park: 68-77 Fenerbahçe-BOTAŞ Spor: 104-80 Tarsus Belediyesi-Beşiktaş Cola Turka: 61-66 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR                          O    G    M    A     Y     P -------------------------------------------------------------- 1.Galatasaray Medical Park       22   20    2   1663  1381  42 2.Fenerbahçe                     22   20    2   1931  1500  42 3.Tarsus Belediyesi              22   15    7   1614  1505  37 4.Panküp Kayseri Şeker           22   15    7   1504  1438  37 5.Beşiktaş Cola Turka            22   12   10   1523  1493  34 6.BOTAŞ Spor                     22   12   10   1692  1687  34 7.Samsun Basketbol               22    9   13   1598  1602  31 8.Mersin Büyükşehir Belediyesi   22    8   14   1410  1462  30 9.Ceyhan Belediyesi              22    7   15   1518  1606  29 10.İstanbul Üniversitesi         22    7   15   1546  1636  29 11.Burhaniye Belediyesi          22    5   17   1447  1750  27 12.Alanya Belediyesi             22    2   20   1426  1812  24

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