-BASKETBOL KADINLAR LİGİNDE GÖRÜNÜM ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray Medical Park, normal sezonu zirvede bitirirken, Burhaniye Belediyesi ve Alanya Belediyesi ligden düşen takımlar oldu. Galatasaray Medical Park'ın, 20 galibiyet, 2 yenilgi ve 42 puanla lider olarak noktaladığı 22 haftalık maratonun geride kalmasıyla son iki sırada kalan Burhaniye Belediyesi ve Alanya Belediyesi lige veda ederken, play-off eşleşmeleri de netlik kazandı. Normal sezon sonunda puan tablosunun ilk 8 basamağında yer alan Galatasaray Medical Park, Fenerbahçe, Tarsus Belediyesi, Panküp Kayseri Şeker, Beşiktaş Cola Turka, BOTAŞ Spor, Samsun Basketbol ve Mersin Büyükşehir Belediyesi şampiyonluk için play-off'ta mücadele etmeye hak kazandı. Galatasaray Medical Park, Fenerbahçe ve BOTAŞ Spor, çeyrek final serisinde rakipleri karşısında 1-0 önde başlamanın avantajına sahip olacak. Normal sezonda iki maç sonunda birbirlerine üstünlük sağlayan Panküp Kayseri Şeker-Beşiktaş Cola Turka eşleşmesi ise 1-1 beraberlikle başlayacak. Play-off çeyrek final mücadelesinde 3 galibiyete ulaşan takım yarı finale yükselme başarısı gösterecek. -ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLARIN PROGRAMI- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde ilk maçların programı ise şöyle: 25 Mart Cuma: 19.30 Galatasaray Medical Park-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Abdi İpekçi) 17.30 Panküp Kayseri Şeker-Beşiktaş Cola Turka (Kadir Has) 26 Mart Cumartesi: 17.00 Fenerbahçe-Samsun Basketbol (Caferağa) 15.00 Tarsus Belediye-BOTAŞ Spor (Tarsus) -22. HAFTA SONUÇLARI- TKBL'de normal sezonun son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle: İstanbul Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 82-74 Samsun Basketbol-Burhaniye Belediyesi: 71-76 Ceyhan Belediyesi-Alanya Belediyesi: 92-58 Panküp Kayseri Şeker-Galatasaray Medical Park: 68-77 Fenerbahçe-BOTAŞ Spor: 104-80 Tarsus Belediyesi-Beşiktaş Cola Turka: 61-66 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G M A Y P -------------------------------------------------------------- 1.Galatasaray Medical Park 22 20 2 1663 1381 42 2.Fenerbahçe 22 20 2 1931 1500 42 3.Tarsus Belediyesi 22 15 7 1614 1505 37 4.Panküp Kayseri Şeker 22 15 7 1504 1438 37 5.Beşiktaş Cola Turka 22 12 10 1523 1493 34 6.BOTAŞ Spor 22 12 10 1692 1687 34 7.Samsun Basketbol 22 9 13 1598 1602 31 8.Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 8 14 1410 1462 30 9.Ceyhan Belediyesi 22 7 15 1518 1606 29 10.İstanbul Üniversitesi 22 7 15 1546 1636 29 11.Burhaniye Belediyesi 22 5 17 1447 1750 27 12.Alanya Belediyesi 22 2 20 1426 1812 24