-BASKETBOL HAKEM KURSUNA REKOR BAŞVURU ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Ankara Basketbol İl Temsilciliği tarafından Ankara'da başlatılan hakem kursuna, 250 kişi başvuruda bulunarak bir rekora imza attı. Geçtiğimiz hafta başlayan kursta, öğrenciler koşu testine girdikten sonra, yazılı sınava tabi tutuldu. Kursa katılanlardan başarılı olanlar, dün de mülakata alındı. Bu sınavlarda başarılı olanlar, 2 yıl süresince altyapılarda yapılacak deneme maçlarına çıktıktan sonra, il hakemi olacak. Basketbol Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Nami Mutlu, açtıkları bu kursa yapılan başvuru sayısının bir rekor olduğunun altını çizerek, ''Bu kadar donanımlı insanların basketbolu seçmelerinden dolayı son derece memnunuz'' dedi. Dünya Şampiyonası'nda elde edilen başarının da başvuruların bu sayıya ulaşmasında etkili olduğunun altını çizen Mutlu, ''Başvuru yapan arkadaşlarımızda aradığımız tüm özellikler vardı. Bu kadar kaliteli ve bu kadar yoğun bir kurs talebiyle Ankara daha önce hiç karşılaşmamıştı. Önemli üniversitelerde okuyan kaliteli insanların, basketbolu seçmelerinden dolayı son derece memnunuz. Dünya Şampiyonası'nda elde edilen başarının basketbol sevgisini perçinlediğini düşünüyorum. Yerel ligde sezona başlarken basketbol okulları için gelen taleplerin artması kadar, hakem kursuna gösterilen yoğun ilgi de heyecan verici. Hem oyuncu hem de hakem olmak için hevesli ve istekli olan kişilerin sayısında çok önemli bir artış var. Bunun da tek sebebi 2010 Dünya Şampiyonası'nda takımımızın başarısı ile birlikte organizasyonun mükemmelliği ve yaşanan heyecanın çok üst seviyede olmasıdır. Bu rüzgarı doğru kullanabilirsek, gelecek için de çok iyi bir yatırım yapmış olacağız'' diye konuştu.