Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı Türkoğlu, Milli Takım'la bir araya geldi

Hidayet Türkoğlu, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve Romanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'yla bir araya geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Ankara'da bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı'na moral ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda ilk 10 dakikası basına açık olan antrenmanın son bölümünde Türkoğlu, teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi.

Ankara'da 26 Ekim'de gerçekleştirilen genel kurulda TBF Başkanlığı'na seçilen Türkoğlu, Avrupa Şampiyonası finallerine katılma mücadelesi veren A Milli Takım'a, Bosna Hersek ve Romanya maçlarında başarılar diledi.

Milli takımdaki yeni yapılanmayla ilgili de bilgi veren Türkoğlu, Avrupa Şampiyonası'nın kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Türkoğlu'nun yanı sıra TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Bahar Akgün ve Hüseyin Beşok, TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan, milli takımlar direktörü Haluk Yıldırım ile milli takımlar menajeri Kerem Tunçeri de görüşmede yer aldı.